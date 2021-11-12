«Ваших дерьмовых денег недостаточно». Хёнесс раскритиковал «ПСЖ» и «Ман Сити»

Бывший президент «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал руководство «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Он заявил, что деньги не принесут этим командам победы в Лиге чемпионов.



«Пока что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не выиграли ничего. Они снова проиграют «Баварии», вот и всё. Конечно, но всегда, но зачастую. В этом и есть наша цель. Когда мы их победим, я буду счастлив. Мы им покажем: «Ваших дерьмовых денег недостаточно», — цитирует Хёнесса Marca со ссылкой на подкаст 11 Leben.



Также Хёнесс раскритиковал президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.



«Я не знаю, любит ли он футбол. Разница между нами? Я упорно работал, чтобы заработать деньги, а он получил их в качестве подарка. В «ПСЖ» они планируют лишь на один сезон. Это не соответствует моему пониманию. Я смотрю на ситуацию с другой финансовой стороны, не трачу все деньги разом. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша ситуация была стабильной через три или четыре года», — заключил Хёнесс.