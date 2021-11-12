Олег Кононов может возглавить украинский «Колос»
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Бывший главный тренер латвийской «Риги» Олег Кононов может возглавить украинский «Колос». Об этом сообщает «Динамомания».
По информации источника, клуб из Ковалёвки может возглавить российский специалист. Ранее он работал в «Карпатах», российских «Спартаке» и «Краснодаре». Также кандидат на пост главного тренера «Колоса» – нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.
До латвийской «Риги» Кононов возглавлял московский «Спартак». 53-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
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