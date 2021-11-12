«Воссоединение». Сборная России показала фото Заболотного с манекеном

Пресс-служба сборной России опубликовала новую запись в своём «твиттере». На фото форвард ЦСКА и национальной команды Антон Заболотный стоит на поле рядом с манекеном.
«Воссоединение», — подписала фото сборная России.
Запись можно посмотреть в «твиттере» российской команды.
Стоит напомнить, что в феврале 2019 года Заболотный, будучи игроком «Зенита», на тренировке врезался в манекен. В результате он сшиб манекен и сам оказался на газоне, чем вызвал бурный смех у партнёров по команде. Эта история в итоге превратилась в настоящий мем, а Заболотный стал объектом многочисленных шуток.
Футболисты сборной России продолжают подготовку к матчу квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии, который состоится 14 ноября в Сплите (Хорватия). В этом матче решится судьба прямой путёвки на чемпионат мира 2022 года. Россияне лидируют в группе, набрав 22 очка. Хорваты с 20 очками занимают 2-е место.
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