Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Терехов не сыграет со сборной Хорватии

Сергей Терехов не сыграет со сборной Хорватии
Комментарии

Защитник сборной России и футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов не сыграет с национальной командой Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительном матче потеряла очки. Заключительная игра сборной России в квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, с Хорватией состоится 14 ноября в Сплите.

Новость по теме
Стала известна причина конфликта на трибуне для активных болельщиков сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021