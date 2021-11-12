Сергей Терехов не сыграет со сборной Хорватии

Защитник сборной России и футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов не сыграет с национальной командой Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительном матче потеряла очки. Заключительная игра сборной России в квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, с Хорватией состоится 14 ноября в Сплите.