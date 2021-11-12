Ди Доменико: президент «Спартака» спрашивал у Моуринью, кого взять тренером

Джанлука ди Доменико, бывший ассистент Мурата Якина, экс-наставника «Спартака», рассказал об обстоятельствах назначения швейцарского специалиста на пост главного тренера московского клуба.



«Якин сделал сборную Швейцарии командой, которая ближе к народу. Он открыл двери. Он всегда был уверен в себе как тренер и футболист. В Лиге чемпионов он дважды побеждал Моуринью с «Базелем». Президент «Спартака» спрашивал у Моуринью, кого назначить главным тренером. И он назвал Якина. Мурат знает, как анализировать соперника, как внедрять тактические схемы», — цитирует ди Доменико Areanapoli.



Якин в настоящее время является главным тренером сборной Швейцарии. Он был назначен на этот пост после Евро-2020. Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год.

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