Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Доменико: президент «Спартака» спрашивал у Моуринью, кого взять тренером

Ди Доменико: президент «Спартака» спрашивал у Моуринью, кого взять тренером
Комментарии

Джанлука ди Доменико, бывший ассистент Мурата Якина, экс-наставника «Спартака», рассказал об обстоятельствах назначения швейцарского специалиста на пост главного тренера московского клуба.

«Якин сделал сборную Швейцарии командой, которая ближе к народу. Он открыл двери. Он всегда был уверен в себе как тренер и футболист. В Лиге чемпионов он дважды побеждал Моуринью с «Базелем». Президент «Спартака» спрашивал у Моуринью, кого назначить главным тренером. И он назвал Якина. Мурат знает, как анализировать соперника, как внедрять тактические схемы», — цитирует ди Доменико Areanapoli.

Якин в настоящее время является главным тренером сборной Швейцарии. Он был назначен на этот пост после Евро-2020. Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год.

Новость по теме
Конте – лидер по неустойкам, Моуринью на втором месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021