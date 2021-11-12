Молодёжная сборная России разгромила Словакию в матче квалификации Евро-2023

В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Сборная России принимала Словакию.
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 34-й минуте Даниил Хлусевич с передачи Эдгара Севикяна открыл счёт. В концовке первого тайма отличился Гамид Агаларов, которому ассистировал Константин Марадишвили. А точку в матче на 82-й минуте поставил Тимур Сулейманов, ему ассистировал Константин Тюкавин.
Сборная России набрала 12 очков в пяти матчах. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. Столько же очков у Испании, которая провела на матч меньше. Испанцы занимают 1-е место в турнирной таблице. Словакия занимает 4-е место, набрав шесть очков.
В следующем туре молодёжная сборная России сыграет с Испанией. Словакия встретится в гостях с Литвой.
- 12 ноября 2021
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