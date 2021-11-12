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Молодёжная сборная России разгромила Словакию в матче квалификации Евро-2023

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в матче квалификации Евро-2023
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В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Сборная России принимала Словакию.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 34-й минуте Даниил Хлусевич с передачи Эдгара Севикяна открыл счёт. В концовке первого тайма отличился Гамид Агаларов, которому ассистировал Константин Марадишвили. А точку в матче на 82-й минуте поставил Тимур Сулейманов, ему ассистировал Константин Тюкавин.

Сборная России набрала 12 очков в пяти матчах. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. Столько же очков у Испании, которая провела на матч меньше. Испанцы занимают 1-е место в турнирной таблице. Словакия занимает 4-е место, набрав шесть очков.

В следующем туре молодёжная сборная России сыграет с Испанией. Словакия встретится в гостях с Литвой.

U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
12 ноября 2021, пятница. 20:00 МСК
Россия U21
Окончен
3 : 0
Словакия U21
1:0 Хлусевич – 34'   2:0 Агаларов – 45'   3:0 Сулейманов – 82'
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