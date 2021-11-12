Англия и Албания огласили стартовые составы на матч чемпионата мира 2022 года

Сегодня, 12 ноября, в рамках группы I состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре между национальными командами Англии и Албании. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнётся в 22:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Магуайр, Стоунз, Джеймс, Хендерсон, Филлипс, Чилуэлл, Кейн, Стерлинг, Фоден.

Албания: Стракоша, Весели, Кумбула, Исмайли, Траши, Байрами, Гясула, Чокай, Хюсай, Узуни, Чикалеши.

Команда Гарета Саутгейта располагается на 1-м месте квартета I. Англичане в восьми играх отбора набрали 20 очков, одержав 6 побед, 2 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 24 мяча, а пропустив 3. Национальная команда Албании находится на 3-м месте в группе отбора. Команда Эдоардо Рейи набрала 15 очков в восьми играх квалификации на мундиаль, суммарно забив 11 мячей и пропустив 7.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.