Футболистка «ПСЖ», которую заподозрили в нападении на одноклубницу, отвергла обвинения

Полузащитник женского клуба «ПСЖ» Амината Диалло, которая ранее была задержана по подозрению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи, отвергла обвинения. Ранее девушку выпустили из тюрьмы.



«Диалло отвергает все обвинения. Вся эта история — попытка искусственного создания конфликта между Аминатой и Хейрой Хамрауи. Эта теория никак не вяжется с реальностью», — цитирует адвоката футболистки L’Equipe.



Диалло подозревалась в том, что подговорила двух мужчин нанести Хамрауи вред, отбив ей ноги, чтобы она не смогла выходить на поле. Нападение произошло в районе Булонского леса. Злоумышленники в масках вытащили жертву из её машины и били по ногам. По версии следствия, Диалло решила нанести вред одноклубнице, чтобы устранить конкурентку за место в стартовом составе.