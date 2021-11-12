Футболистка «ПСЖ», которую заподозрили в нападении на одноклубницу, отвергла обвинения

Полузащитник женского клуба «ПСЖ» Амината Диалло, которая ранее была задержана по подозрению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи, отвергла обвинения. Ранее девушку выпустили из тюрьмы.
«Диалло отвергает все обвинения. Вся эта история — попытка искусственного создания конфликта между Аминатой и Хейрой Хамрауи. Эта теория никак не вяжется с реальностью», — цитирует адвоката футболистки L’Equipe.
Диалло подозревалась в том, что подговорила двух мужчин нанести Хамрауи вред, отбив ей ноги, чтобы она не смогла выходить на поле. Нападение произошло в районе Булонского леса. Злоумышленники в масках вытащили жертву из её машины и били по ногам. По версии следствия, Диалло решила нанести вред одноклубнице, чтобы устранить конкурентку за место в стартовом составе.
- 12 ноября 2021
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