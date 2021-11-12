Украинский защитник «Шахтёра» Мампаси близок к переходу в «Локомотив»

«Локомотив» близок к трансферу украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампаси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к донецкому клубу. Сейчас игрок выступает в «Мариуполе» на правах аренды.
«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», — сказал источник «Чемпионату».
«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 14 турах набрали 23 очка. От лидирующего «Зенита» они отстают на семь очков. В следующем туре РПЛ «Локомотив» будет принимать «Ахмат». Этот матч состоится 20 ноября.
В нынешнем сезоне Мампаси провёл 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачи и получил пять жёлтых карточек.
- 12 ноября 2021
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