Газизов: уже никто не скажет, что голы Агаларова случайны. Надеемся, что забьёт Испании

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал очередной гол форварда команды Гамида Агаларова. Он отличился в составе молодёжной сборной России в матче со сверстниками из Словакии в квалификации Евро-2023. Встреча закончилась со счётом 3:0.



«Агаларов в хорошей форме. Я это знаю — хочет забивать. В очередной раз доказывает, что он не просто так лучший бомбардир РПЛ. Забил классный гол, имел ещё моменты, отыграл неплохо. Теперь ждём игру с Испанией, он ей уже забивал, так что надеемся, что ещё забьёт. Нет ли сожаления, что не сыграет за основу с Хорватией? Это же выбор главного тренера. Всё было правильно. Молодой футболист должен получать практику и доказывать. Сейчас он доказывает. Раньше любили говорить, что его голы случайность. Сейчас, мне кажется, никто так уже не скажет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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