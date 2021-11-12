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Рауль Рианчо: Сергей Семак — отличный тренер

Рауль Рианчо: Сергей Семак — отличный тренер
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил способности наставника «Зенита» Сергея Семака.

«В нынешнем сезоне «Зенит» не так доминирует в России, как в прошлые годы. Да, он лидирует в чемпионате, но ему приходится применять больше усилий, чем прежде. К тому же в последние годы у российских команд не получается пройти далеко в еврокубках, потому что в декабре, январе и феврале они не играют, им не хватает интенсивности в ключевые месяцы. И есть ещё один фактор: иностранцы, которых покупают в последний момент, обычно не играют решающую роль, они сталкиваются со сложностями в адаптации.

Семак — отличный тренер, очень внимательный к тренировкам, к деталям, постоянно растущий. Он уже как игрок был примером профессионализма для всех молодых ребят. Думаю, в целом уровень российских тренеров вырос, они прибавили, стали выше цениться», — цитирует Рианчо Tottomercatoweb.

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