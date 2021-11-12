«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».

Ранее стало известно, что в возвращении Алвеса заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Хави. Он хотел, чтобы ветеран вернулся в команду и помог в становлении обновлённой «Барсы».



Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.



В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.