«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса
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Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».
Ранее стало известно, что в возвращении Алвеса заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Хави. Он хотел, чтобы ветеран вернулся в команду и помог в становлении обновлённой «Барсы».
Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.
В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.
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