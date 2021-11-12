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Рауль Рианчо оценил выступление Сердара Азмуна

Рауль Рианчо оценил выступление Сердара Азмуна
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил способности нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Сердар Азмун — качественный игрок, хотя до сих пор не раскрыл весь свой потенциал. Он хорошо ведёт игру, имеет вертикальное виденье поля, принимает правильные решения. Но я думаю, что лучшее время для его перехода в большой европейский чемпионат прошло», — цитирует Рианчо Tottomercatoweb.

В нынешнем сезоне РПЛ Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил семь голов, отдал одну результативную передачу и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова».

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