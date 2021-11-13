Галактионов прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче со Словакией

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча квалификации Евро-2023 со сборной Словакии. Россияне одержали победу со счётом 3:0.

«Надо признать, что мы не до конца довольны тем, что происходило в первом отрезке первого тайма. Нам не совсем удавалось завязать ту игру, о которой мы договаривались с ребятами, но, в принципе, что касается прессинга, активности на чужой половине поля, мы старались выполнять все требования и играли, в первую очередь, от себя. Понятно, что с учётом определённых нюансов соперника. Хорошо, что забитые мячи дали нам уверенность. Дальше игра проходила под нашим контролем.

О чём договаривались с игроками из того, что не получилось на старте матча? Определённые тактические игровые взаимодействия при начале развития атаки, при переходе в быструю атаку. Где-то мешал брак, где-то была суета, где-то мы слишком торопились и не до конца разумно действовали в определённых ситуациях, и нам это мешало», — цитирует Галактионова сайт РФС.