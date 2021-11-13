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Дания обыграла Фареры и одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022

Дания обыграла Фареры и одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022
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В Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Дании принимала команду Фарерских островов.

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. На 18-й минуте датчан вперёд вывел Андреас Сков Ольсен, а на 63-й минуте второй мяч забил Якоб Ларсен. В концовке гости сумели отыграть один мяч, это сделал Клеминт Ольсен, но точку в матче поставили хозяева, отличился Йоаким Мехле.

Сборная Дании одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Датчане набрали 27 очков, они уже гарантировали себе прямую путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Отметим, что датчане пропустили лишь первый мяч в квалификационном турнире.

В другом матче сборная Австрии обыграла на своём поле команду Израиля со счётом 4:2. Австрийцы набрали 13 очков, но остались на 4-м месте в турнирной таблице. Израиль занимает 3-е место, также набрав 13 очков. Фарерские острова занимают 5-е место, у них четыре очка.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Дания
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
1:0 Сков Ольсен – 18'   2:0 Ларсен – 63'   2:1 Ольсен – 89'   3:1 Мехле – 90+3'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 2
Израиль
0:1 Биттон – 32'   1:1 Арнаутович – 51' (пен)   1:2 Перец – 58'   2:2 Шауб – 62'   3:2 Шауб – 72'   4:2 Забитцер – 84'
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