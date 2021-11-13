Дания обыграла Фареры и одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022

В Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Дании принимала команду Фарерских островов.



Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. На 18-й минуте датчан вперёд вывел Андреас Сков Ольсен, а на 63-й минуте второй мяч забил Якоб Ларсен. В концовке гости сумели отыграть один мяч, это сделал Клеминт Ольсен, но точку в матче поставили хозяева, отличился Йоаким Мехле.



Сборная Дании одержала девятую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Датчане набрали 27 очков, они уже гарантировали себе прямую путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Отметим, что датчане пропустили лишь первый мяч в квалификационном турнире.



В другом матче сборная Австрии обыграла на своём поле команду Израиля со счётом 4:2. Австрийцы набрали 13 очков, но остались на 4-м месте в турнирной таблице. Израиль занимает 3-е место, также набрав 13 очков. Фарерские острова занимают 5-е место, у них четыре очка.