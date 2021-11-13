Венгрия разгромила Сан-Марино, но всё равно лишилась шансов на выход на ЧМ-2022

В Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоялся матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Венгрии принимала команду Сан-Марино.
Встреча завершилась убедительной победой хозяев — 4:0. Уже на 6-й минуте Доминик Собослаи вывел венгров вперёд. В середине первого тайма Даниэль Газдаг забил второй мяч, а после перерыва Собослаи довёл счёт до крупного. Точку в матче поставил Валинт Вечей.
Сборная Венгрии набрала 14 очков. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице группы I. При этом венгры уже лишились шансов на путёвку на чемпионат мира 2022 года. Они отстают от сборной Польши, занимающей второе место, на шесть очков. Команда Сан-Марино потерпела девятое поражение подряд, островитяне не набрали ни одного очка.
В заключительном туре Венгрия сыграет в гостях с Польшей, а Сан-Марино будет принимать Англию.
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