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Сборная Аргентины обыграла Уругвай, Месси вышел на 76-й минуте

Сборная Аргентины обыграла Уругвай, Месси вышел на 76-й минуте
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Национальная команда Аргентины обыграла Уругвай в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Кампеон дель Сиглио» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в этой встрече на седьмой минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Пауло Дибала. Нападающий Лионель Месси начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте.

Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Команда одержала третью победу подряд.

Сборная Уругвая, в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 16 очков.

В следующем туре сборная Аргентины встретится с Бразилией, а Уругвай проведёт матч с Боливией. Матчи пройдут 17 и 16 ноября соответственно.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 13-й тур
13 ноября 2021, суббота. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Ди Мария – 7'
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