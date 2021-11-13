Пабло рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Бразильский защитник «Локомотива» Пабло рассказал об адаптации в московской команде.
«Адаптация в команде прошла хорошо. Я оказался в «Локомотиве» почти год назад, так что не думаю, что ещё должен к чему-то адаптироваться. Мне очень нравится Москва. Сейчас здесь наступили холода, уже шёл снег, но всё в порядке.
Что касается решения уехать в Россию, в то время у меня был шестимесячный контракт с «Бордо», и я не ожидал получить какое-либо предложение в тот период. Когда поступило предложение «Локомотива», первое, что привлекло моё внимание, — это возможность постоянно выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Так можно проявить себя на европейской арене, не так ли? А «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции в чемпионате», — приводит слова Пабло Sport Buzz.
В январе «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с бразильским защитником «Бордо». В нынешнем сезоне Пабло принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, результативными действиями не отметился.
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