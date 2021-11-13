«Расчистка снега — идеальная разминка». «Спартак» опубликовал фото Промеса с лопатой

Пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере» опубликовала новую фотографию, на которой сотрудники базы и футболисты занимаются уборкой тренировочного поля от выпавшего снега. На снимке запечатлён нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой. Квинси Промес подтвердит», — подписали фотографию представители пресс-службы «Спартака».
Московский клуб продолжает подготовку к продолжению Российской Премьер-Лиги после паузы на матчи сборных. «Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира. В первом матче после возобновления национального первенства «Спартак» встретится с «Краснодаром» (20 ноября).
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