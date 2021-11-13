Кейн — о 5:0 в матче с Албанией: хотели показать Англии и миру, на что способны

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Албанией (5:0). Напомним, форвард оформил хет-трик в этой встрече.



«Этот результат важен для нас. Мы хотели добиться именно такой победы. В перерыве между таймами раскрывается индивидуальность команды. Были немного разочарованы, когда последний раз играли на «Уэмбли», и хотели с этим разобраться. Мы хотели быть жёсткими на всём периметре поля, а не только в штрафной. Мы должны были взять себя в руки. Хотели усложнить сопернику задачу и показать стране и миру, на что мы способны. Думаю, мы этого добились», — приводит слова Кейна L'Equipe.



Команда Гарета Саутгейта располагается на первом месте квартета I. Англичане в девяти играх отбора набрали 23 очка.