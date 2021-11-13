«СКА-Хабаровск» переиграл «КАМАЗ» и вышел на третье место в ФНЛ
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Сегодня, 13 ноября, «СКА-Хабаровск» принимал «КАМАЗ». Встреча 22-го тура Футбольной национальной лиги проходила на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Она завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом – 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил защитник «СКА-Хабаровск» Денис Фомин, который и принёс своей команде победу. В составе хозяев жёлтые карточки получили защитник Глеб Грачёв и полузащитник Ираклий Квеквескири. У гостей по предупреждению на счету защитника Егора Тесленко и вратаря Алексея Мамина.
«СКА-Хабаровск» за 22 тура набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, уступая только «Оренбургу» (41) и московскому «Торпедо» (41). «КАМАЗ» (28) – на 10-м месте.
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