Хлусевич: все — люди, поэтому будем выходить и играть на победу в матче с Испанией

Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Хлусевич подвёл итоги матча квалификации Евро-2023 со сборной Словакии. Россияне одержали победу со счётом 3:0.
«Выполняли установку тренера, нас готовили именно к этой игре. В принципе, результат положительный, а значит, нам удалось выполнить установку. Впереди Испания. Ничего страшного, играть можно со всеми. Все – люди, поэтому мы будем выходить и играть на победу в следующем матче.
Отрабатывать надо везде, в зависимости от игровой ситуации. Показывать свой уровень и качество. Конечно, мы набираем, сыгрываемся, потому что это новый созыв. С каждой игрой у нас понимание всё лучше. Надеюсь, что к Испании подойдём в максимальной готовности.
История с переходом в «Спартак»? Я сейчас не обращаю на это внимания, не отвлекает, всё нормально. Даже больше, наверное, мотивирует, потому что уже есть небольшое не то чтобы давление, но желание показать себя с лучшей стороны для болельщиков нового клуба.
Мы готовимся под каждого соперника индивидуально, поэтому 100 процентов, что будем готовиться именно под Испанию. Физическое состояние великолепное, всё хорошо. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Хлусевича сайт РФС.
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