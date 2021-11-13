Умяров: есть первая игра с Испанией, за которую нам нужно вернуть должок

Защитник молодёжной сборной России Наиль Умяров подвёл итоги матча квалификации Евро-2023 со сборной Словакии. Россияне одержали победу со счётом 3:0.



«Эмоции – самые положительные. Главное, что победили, забили три мяча, получилась достаточно уверенная победа. Все довольны. Не удалось забить быстрый гол, как планировали. Словаки достаточно крепкая команда, они хорошо действовали против нас в начале матча, но мы забили трижды и победили.



Не сказал бы, что мы были менее активны во втором тайме. Моментов меньше не стало. Да, мы допустили какие-то полумоменты у своих ворот, но в футболе это бывает. Хорошо, что удалось сыграть «на ноль». Это было важно.



Мы все друг друга знаем, встречаемся не первый раз. Общаемся замечательно, коллектив очень хороший. Никаких проблем нет. Безусловно, Руслан Литвинов – ключевой игрок для нас. И он в последнее время очень хорошо вошёл и в состав «Спартака», и был незаменим в молодёжной сборной. Но придётся играть без него, надеюсь, что удастся заменить его достойно.



Есть первая игра с Испанией, за которую нам нужно вернуть должок. И это самое главное сейчас для нас, потому что мы хотим быть первыми и стараемся приложить для этого максимум усилий», — цитирует Умярова сайт РФС.