Юран: главное, что «СКА-Хабаровск» наконец-то выиграл три домашних матча из трёх

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 22-го тура Футбольной национальной лиги с «КАМАЗом» (1:0).



«Игра была предсказуемой, команду хорошо мы изучили. Переиграли «КАМАЗ» в первом круге, смотрели их выездные матчи. Из разряда тяжёлых команд: минимум атак, ждут ошибок соперника либо стандарта, которые довольно хорошо исполняют. Самое главное: минимизировать ошибки и стандарты у своих ворот. Не всё получалось и сложно было вскрывать оборону, потому что практически 7-9 человек за линией мяча находились. Конечно, сложнее с такими командами играть. Третья игра у нас домашняя, и были опасения, что много эмоций выплеснули в предыдущих матчах. Но в целом молодцы парни. Победили и жили результатом. Ну и в конце, естественно, играли уже по счёту, чтобы минимизировать моменты у своих ворот. Самое главное, что мы наконец-то выиграли три домашних матча из трёх.



Сейчас готовимся на заключительный тройник перед паузой, завтра летим в Краснодар. Сейчас главное восстановить ребят и настраиваться на соперников: «Краснодар-2», «Торпедо», «Енисей». Настраиваемся на победы и, думаю, всё получится.



Подготовка к матчам с «Торпедо» и «Енисеем»? Мы останавливаемся на базе под Краснодаром, там в районе часа езды от города. Сразу после матча возвращаемся туда же и готовимся к «Торпедо». Накануне игры прилетаем, проводим тренировку. После матча с «Торпедо» будем готовиться в спартаковском манеже, потому что заключительная игра будет в манеже. Нужно поймать это замкнутое пространство, там и дышится по-другому. Необходимо адаптировать команду к таким условиям. Затем отпуск и 10 января улетаем в Турцию, готовиться ко второй части сезона. Сейчас будем разговаривать, что нам нужно максимально удачно провести три заключительные игры на выезде», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск».

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