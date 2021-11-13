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«Томь» одержала победу в матче с «Велесом» благодаря автоголу Макеева

«Томь» одержала победу в матче с «Велесом» благодаря автоголу Макеева
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В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Томь» принимала «Велес». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 9-й минуте встречи был забит единственный гол. Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Велес», отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Велеса» Александр Осипов получил прямую красную карточку, после чего гости остались в меньшинстве.

«Томь» в 22 матчах набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московский «Велес» (30) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург», в 21 встрече набравший 44 очка.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
13 ноября 2021, суббота. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 0
Велес
Москва
1:0 Макеев – 9' (автогол)
Удаления: нет / Осипов – 29'
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