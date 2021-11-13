«Томь» одержала победу в матче с «Велесом» благодаря автоголу Макеева
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В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Томь» принимала «Велес». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 9-й минуте встречи был забит единственный гол. Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Велес», отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Велеса» Александр Осипов получил прямую красную карточку, после чего гости остались в меньшинстве.
«Томь» в 22 матчах набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московский «Велес» (30) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург», в 21 встрече набравший 44 очка.
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