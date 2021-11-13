Алисон: «Ливерпуль» хочет выиграть всё — АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер заявил, что клуб хочет выиграть все турниры, в которых принимает участие.



«Мы хотим выиграть все турниры, в которых играем. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги – все турниры, в которых участвуем. Такая цель должна стоять перед такой командой, как наша. Но мы должны двигаться от игры к игре, стоит сосредоточиться на своей работе, чтобы выкладываться на все сто процентов», – цитирует Алисона пресс-служба Ливерпуля.



«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 11 встречах 26 очков.

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