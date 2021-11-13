Мауро Икарди намерен покинуть «ПСЖ» летом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди намерен покинуть французский клуб по окончании сезона-2021/2022, сообщает журналист Санти Аюна на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, аргентинский футболист недоволен своим положением в команде и собирается уйти в другой клуб летом. В минувшее летнее трансферное окно Икарди мог перейти в «Ювентус», однако представители туринского клуба не смогли достичь соглашения с руководством парижского клуба.
Напомним, Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Франции и забил 3 гола.
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