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Мауро Икарди намерен покинуть «ПСЖ» летом

Мауро Икарди намерен покинуть «ПСЖ» летом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди намерен покинуть французский клуб по окончании сезона-2021/2022, сообщает журналист Санти Аюна на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, аргентинский футболист недоволен своим положением в команде и собирается уйти в другой клуб летом. В минувшее летнее трансферное окно Икарди мог перейти в «Ювентус», однако представители туринского клуба не смогли достичь соглашения с руководством парижского клуба.

Напомним, Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Интера» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Франции и забил 3 гола.

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