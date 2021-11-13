Илья Лантратов не отправится со сборной России на матч с Хорватией

Голкипер «Химок» Илья Лантратов не полетит со сборной России в Хорватию на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте РФС.

«Лантратов по решению тренерского штаба не включён в состав делегации сборной России, вылетающей на матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией. В итоговом списке значатся 25 футболистов, в саму заявку по регламенту УЕФА могут быть включены 23 игрока», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало встречи — в 17:00 мск. Напомним, сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительном матче потеряла очки.