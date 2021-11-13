Прудников: я прыгал на партнёра, и Хиддинк закричал: «Файт! Сначала со мной, потом с ним»

Бывший игрок «Анжи» Александр Прудников поделился воспоминаниями о работе в махачкалинской команде под руководством тренера Гуса Хиддинка.



«В «Анжи» в какой-то момент молодёжь начала заигрываться. Имею в виду не дагестанских ребят, которые там до этого были, а пришедшую молодёжь. Кто-то помладше меня заигрался, рот открывал. А сам я в своё время не мог так рот открыть. У них же начинается: «Я играю, а ты, блин...» И у меня планка слетела. Был квадрат, и я начал прыгать. Думаю: «Сейчас если попаду!» Вообще, если проходит пять минут, то я остываю и даже если сзади буду прыгать, то уберу ноги. А так готов убить. Начинаю заводиться, и Гус такой: «Давай-давай!» Когда он видит, что планка падает, то кричит мне: «Пруд, файт! Сначала со мной, потом с ним, потому что я послабее». Ну и всё. Он разрядил атмосферу своей улыбкой. Это нельзя назвать конфликтом, но ты психуешь и тебе надо убить человека. Забываешь, что в футбол надо играть. А Гус спокойно разряжал обстановку», — сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

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