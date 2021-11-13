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«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин — об экс-президенте «Локомотива»

«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин — об экс-президенте «Локомотива»
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Российский журналист Василий Уткин прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова о возможном переходе украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампаси в стан железнодорожников.

«Всё-таки бывший президент «Локомотива» Николай Наумов – человек какой-то удивительно чистой степени глупости. Он видит проблему проекта «Локо» с Рангником в том, что проект не хочет быть убыточным. И сделал карьеру человек Наумов. Уважаем, за мнением ему звонят. А ему ведь парник с огурцами доверить нельзя. Он к парнику подступит, подумает полминуты, обернётся и осуждающе скажет: негодяи, вы же эти огурцы просто сожрёте. Сожрёте, и к чертям вся работа!

Или вот в сантехники — тоже бы не взяли. Сами посудите: такой красивый, белоснежный унитаз вам поставили, столько работы, труда, а вы ж в него… (тут слёзы) ходить станете… Призываю Николая Наумова завещать тело науке. Настолько кристальная, незамутнённая глупость должна быть изучена. Ну, хоть мозг», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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