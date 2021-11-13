Д. Комбаров: пусть расслабляется Хорватия, а не Россия — они ведь Мальте семь забили

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022 с Хорватией.



«Все понимают ответственность матча с Хорватией, насколько он важен. Думаю, что тренерский штаб хорошо разобрал соперника и подготовил команду. Главное, чтобы ребята подошли к решающей игре эмоционально правильно. Сомневаюсь, что результат матча с Кипром как-то скажется на состоянии нашей команды. Сборная России забила Кипру шесть мячей, а хорваты забили Мальте семь — вот пусть они лучше и расслабляются.



Говоря о результате завтрашнего матча, нас устраивает и ничья. Тем не менее не надо думать о ничьей, надо всегда думать только о победе, верить в свои силы и выходить на поле, чтобы побеждать», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

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