Вячеслав Фетисов: Хорватия лучше по всем показателям. России надо терпеть

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022 с Хорватией.
«В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов. На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды. Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае всё будет хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
- 13 ноября 2021
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