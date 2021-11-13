Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Фетисов: Хорватия лучше по всем показателям. России надо терпеть

Вячеслав Фетисов: Хорватия лучше по всем показателям. России надо терпеть
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022 с Хорватией.

«В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов. На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды. Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае всё будет хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Новость по теме
Д. Комбаров: пусть расслабляется Хорватия, а не Россия — они ведь Мальте семь забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021