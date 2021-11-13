Головин: матч с Хорватией был для меня худшим по качеству на ЧМ-2018

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2018 года, а также вспомнил встречу с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти) на домашнем мундиале.

«Мы остались очень довольны. Перед стартом турнира в нас верили не очень многие. Мы сыграли два товарищеских матча, которые разочаровали как по качеству игры, так и по результату. Первая игра была очень важной, она помогла заручиться поддержкой всей страны и поверить в себя, что мы сможем это сделать. Вероятно, это дало нам импульс для остальной части кампании.



Хорошо помню матч с Хорватией. Помню хорошие и плохие моменты своего выступления. Этот матч был для меня худшим по качеству на том турнире. Помню, в дополнительное время нам удалось сравнять счёт, и дело дошло до серии пенальти, где нам не повезло. Это было больше похоже на лотерею, и нам не повезло», — приводит слова Головина пресс-служба ФИФА.