Прудников: Григорян задел не тех людей — меня и Асильдарова. Потом бежал к руководству

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников рассказал о конфликте с экс-тренером «Анжи» Александром Григоряном.



«С Григоряном был не то чтобы конфликт. Он неординарный тренер, но каждый знает определённые моменты. Я не представляю, чтобы Григорян подошёл к танку и начал ему что-то говорить. Он знает, кому можно говорить, а кому нет. Один раз ошибся — и понял, что больше так делать не надо. Но после этого меня убрали из «Анжи». Григорян сказал — я ответил. Он перешёл на личности и с матом: мама, папа и так далее. Причём он задел не тех людей: меня и Шаму Асильдарова. И понял, что вообще не то сделал. Потом бежал к руководителям и сказал, что нас надо убирать. Я ему сказал, что он может мальчикам говорить или ещё кому. Он знает, кому говорить, но просто тут ошибся, на эмоциях не мог остановиться. А так он давил всегда на тех, кто не мог ему ответить. Это не говорит о том, что он плохой человек или тренер. Всегда гасят самого слабого и того, кто не может ответить. А я сказал: «Ещё раз — и всё». Причём этого раза хватило. Я его просто прервал. Это была кавказская команда, мы знали руководителя, нормально общались. Мы даже ему скорее сказали. Говорим: «Вы уверены?» При нём, чтобы он понимал. Нас убрали из команды, а потом выгнали Григоряна — нас вернули» — сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

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