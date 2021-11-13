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Кроос: «Реал» должен выиграть Примеру и Лигу чемпионов, но такое трудно контролировать

Кроос: «Реал» должен выиграть Примеру и Лигу чемпионов, но такое трудно контролировать
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о перспективах мадридского клуба в нынешнем сезоне.

«В этом клубе хочется побеждать в каждом турнире. Если говорить конкретно про меня, нужно провести хороший сезон без травм. Если я буду чувствовать себя хорошо, то не буду беспокоиться.

Я мог бы сказать, что мы должны выиграть Примеру и Лигу чемпионов… Но иногда такое трудно контролировать. Мы хорошо подготовлены», — цитирует Крооса Marca.

Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Действующее соглашение 31-летнего немецкого футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Испании и забил один гол.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:

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