Кроос: «Реал» должен выиграть Примеру и Лигу чемпионов, но такое трудно контролировать

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о перспективах мадридского клуба в нынешнем сезоне.
«В этом клубе хочется побеждать в каждом турнире. Если говорить конкретно про меня, нужно провести хороший сезон без травм. Если я буду чувствовать себя хорошо, то не буду беспокоиться.
Я мог бы сказать, что мы должны выиграть Примеру и Лигу чемпионов… Но иногда такое трудно контролировать. Мы хорошо подготовлены», — цитирует Крооса Marca.
Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Действующее соглашение 31-летнего немецкого футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.
В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Испании и забил один гол.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»:
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