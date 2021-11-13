Модрич: знали, что сборная России — главный соперник Хорватии. Это финал для обеих команд

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отметил важность встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«Это футбол, это игра. Никто никого не должен бояться. Мы не должны бояться Россию, Россия не должна бояться нас. Всё будет видно только на поле.



Это не сюрприз, что нас ждёт решающий матч. Знали, что сборная России — наш главный соперник. Завтра финал для обеих команд. Мы играем дома, все игры до этого не будут иметь смысла. Завтра главный матч», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.