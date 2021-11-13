Канчельскис: все будут кричать: «Ура-ура, мы обыграем Хорватию!» Я бы такого остерегался

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.



«Сейчас никто не скажет, что сборная России проиграет Хорватии. Все будут кричать в один голос: «Ура-ура, мы обыграем!» Но я бы такого остерегался – для нас это очень сложная игра, тем более на выезде – фанаты там мощные. И не забывайте: эта сборная стала второй на ЧМ.



Россия должна дать бой. Мы всегда всё оставляем напоследок. Ребята в любом случае молодцы, выиграли пять игр, должны быть на позитиве. Шансы есть всегда, главное – концентрация и желание бороться на каждом участке поля, играть надо через «не могу». Ну, конечно, нужна удача. Без неё никуда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.