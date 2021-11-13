Далич: не было инсайдов от Олича, Чорлуки и Плетикосы. Россияне тоже о нас хорошо знают

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России отметил важность поддержки со стороны болельщиков.

«Решение играть в Сплите было принято давно. Мы догадывались, что будет решающий матч. Здесь всегда горячая публика, огненная атмосфера. Это нам поможет. Но в любом месте Хорватии нас подгоняли болельщики. Не было никаких инсайдов от Олича, Чорлуки и Плетикосы. Уверены, что они тоже о нас хорошо знают. Но я благодарен своему штабу, они мне сильно помогают.



Уверены, что завтра сыграют Джикия и Баринов. Россия, думаю, выйдет 4-3-3, Караваев выйдет левым защитником. Это наши предположения», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.