Далич: не было инсайдов от Олича, Чорлуки и Плетикосы. Россияне тоже о нас хорошо знают

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России отметил важность поддержки со стороны болельщиков.
«Решение играть в Сплите было принято давно. Мы догадывались, что будет решающий матч. Здесь всегда горячая публика, огненная атмосфера. Это нам поможет. Но в любом месте Хорватии нас подгоняли болельщики. Не было никаких инсайдов от Олича, Чорлуки и Плетикосы. Уверены, что они тоже о нас хорошо знают. Но я благодарен своему штабу, они мне сильно помогают.
Уверены, что завтра сыграют Джикия и Баринов. Россия, думаю, выйдет 4-3-3, Караваев выйдет левым защитником. Это наши предположения», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
- 13 ноября 2021
-
18:15
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:15
-
17:09
-
17:08
-
17:01
-
16:52
-
16:52
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:03
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:20
-
15:14
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:49