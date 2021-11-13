Червиченко: болельщики молятся, чтобы Ловрен вышел против России. Это наша надежда

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Хорватии в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022.

«Всё будет зависеть от боевого настроя наших игроков. Карпин, конечно, по максимуму будет их заряжать, но всё зависит персонально от футболистов. Если каждый из них будет смелым, верить, что смогут обыграть хорватов, тогда всё будет хорошо. А если будут играть так, как после первого забитого мяча Кипру, то всё будет плохо. По классу и уровню наши игроки не сильно или даже совсем не уступают хорватам. Всё на уровне ментальности.



У нас с хорватами разные темпераменты команд. Они верят, что на всё способны, а у нас все такие изнеженные: вот тренер не ставит меня, я не буду играть. Лучший бомбардир обидку пустил, что говорить об остальных. Хорваты же злые, как собаки, если мы выйдем с настроем, что можем их порвать, как тузик грелку, и отомстить за чемпионат мира, то всё будет в порядке. Нужно выпить какого-то дозволенного «озверина». Болельщики молятся, чтобы Ловрен обязательно был на поле. Это наша надежда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.