«Манчестер Сити» рассчитывает зимой подписать Гарри Кейна

«Манчестер Сити» всё ещё заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает ESPN.GB.
По информации источника, руководство «горожан» планирует зимой сделать новое предложение о переходе англичанина. Несмотря на то, что игрок хочет остаться в «Тоттенхэме», чтобы поработать с новым главным тренером клуба Антонио Конте, «Манчестер Сити» рассчитывает подписать нападающего.
Напомним, летом Кейн был близок к переходу в стан «горожан», однако клубам не удалось договориться об условиях перехода. В частности, «шпоры» хотели выручить за форварда € 175 млн, что не устраивало руководство манчестерского клуба.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гарри Кейн сыграл в 10 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»:
- 13 ноября 2021
-
18:15
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:15
-
17:09
-
17:08
-
17:01
-
16:52
-
16:52
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:24
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:03
-
15:58
-
15:49
-
15:26
-
15:20
-
15:14
-
15:11
-
15:06
-
15:02
-
14:49