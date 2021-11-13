«Манчестер Сити» рассчитывает зимой подписать Гарри Кейна

«Манчестер Сити» всё ещё заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает ESPN.GB.



По информации источника, руководство «горожан» планирует зимой сделать новое предложение о переходе англичанина. Несмотря на то, что игрок хочет остаться в «Тоттенхэме», чтобы поработать с новым главным тренером клуба Антонио Конте, «Манчестер Сити» рассчитывает подписать нападающего.



Напомним, летом Кейн был близок к переходу в стан «горожан», однако клубам не удалось договориться об условиях перехода. В частности, «шпоры» хотели выручить за форварда € 175 млн, что не устраивало руководство манчестерского клуба.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гарри Кейн сыграл в 10 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»: