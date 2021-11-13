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«Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с Серхи Роберто

«Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с Серхи Роберто
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В ближайшее время «Барселона» возобновит переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры пройдут на следующей неделе. Защитник готов пойти на сокращение зарплаты. Ранее сообщалось, что переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.

Действующий контракт Серхи Роберто с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Футболист является воспитанником «Барселоны». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 15 млн.

Всего за основную команду каталонцев Роберто сыграл в 316 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 37 голевых передач. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в девяти матчах «Барселоны», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

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