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«Всё это лабуда!» В «Оренбурге» резко ответили Прудникову на слова о коррупции в клубе

«Всё это лабуда!» В «Оренбурге» резко ответили Прудникову на слова о коррупции в клубе
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Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слова бывшего форварда команды Александра Прудникова. Ранее он заявил, что в команде надо было платить за попадание в состав. Столыпин в те годы был президентом клуба.

«Не видел слова Прудникова. Всё это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет. Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя всё платила, а теперь оказывается, что ещё и деньги какие-то собирала… Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было полсезона, а он деньги отдавал кому-то… Все команды прошёл в Премьер-Лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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