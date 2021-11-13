«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Брюгге»

Нападающий «Брюгге» Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте хочет видеть форварда в своём составе. Игрок может уже в январе перейти в «Тоттенхэм».



Действующее соглашение де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 25 млн.



В нынешнем сезоне де Кетеларе сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.



С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в двух матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»: