«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Брюгге»

Нападающий «Брюгге» Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте хочет видеть форварда в своём составе. Игрок может уже в январе перейти в «Тоттенхэм».
Действующее соглашение де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 25 млн.
В нынешнем сезоне де Кетеларе сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в двух матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»:
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