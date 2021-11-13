Журавель: на матч Хорватия — Россия не пустят болельщиков, привитых «Спутником»
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Журналист и комментатор Тимур Журавель сообщил, что на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия не пустят болельщиков, привитых российской вакциной «Спутник V».
«Внимание! Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных „Спутником“. Так планировалось, но так не будет! На матч Хорватия — Россия пускают только с европейской вакциной или с отрицательным тестом», — написал Журавель в «Твиттере».
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительном матче потеряла очки.
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