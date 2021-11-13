Бывший главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит может возглавить «Норвич Сити», сообщает Sky Sports.
По информации источника, на протяжении уже нескольких дней клуб и специалист ведут переговоры. Ранее в качестве претендента на пост наставника «канареек» рассматривался экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, однако он отказался от предложения «Норвича».
Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «канареек» находятся бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».
Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. 7 ноября руководство «Астон Виллы» рассталось с Дином Смитом.
«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.
- 13 ноября 2021
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