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Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и обогнала Украину

Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и обогнала Украину
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В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии переиграла сборную Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина) и завершилась со счётом 3:1.

На 25-й минуте форвард финской команды Теэму Пукки не реализовал пенальти. Спустя четыре минут Финляндии всё же удалось открыть счёт — отличился Маркус Форсс. На 37-й минуте финны остались в меньшинстве после удаления Юкки Райтала.

В начале второго тайма Робин Лод увеличил преимущество сборной Финляндии, ему ассистировал Лео Вяйсянен. На 69-й минуте Лука Менало отыграл один мяч. Спустя четыре минуты Даниэль О'Шонесси забил третий гол финской команды, голевую передачу отдал Лод.

Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Форсс – 29'   0:2 Лод – 50'   1:2 Менало – 69'   1:3 О'Шонесси – 73'
Удаления: нет / Райтала – 37'
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