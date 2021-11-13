Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и обогнала Украину

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии переиграла сборную Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина) и завершилась со счётом 3:1.

На 25-й минуте форвард финской команды Теэму Пукки не реализовал пенальти. Спустя четыре минут Финляндии всё же удалось открыть счёт — отличился Маркус Форсс. На 37-й минуте финны остались в меньшинстве после удаления Юкки Райтала.

В начале второго тайма Робин Лод увеличил преимущество сборной Финляндии, ему ассистировал Лео Вяйсянен. На 69-й минуте Лука Менало отыграл один мяч. Спустя четыре минуты Даниэль О'Шонесси забил третий гол финской команды, голевую передачу отдал Лод.

Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.