Сборная России U-19 обыграла Германию в матче квалификации Евро-2022
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В городе Патры (Греция) завершился матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года среди юниорских команд (игроки в возрасте до 19 лет). Сборная Германии встречалась с Россией. Матч закончился победой российских футболистов со счётом 3:1.
На 40-й минуте российская команда вышла вперёд, благодаря голу Артёма Соколова. На 47-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество сборной России, а на 70-й минуте Эдуард Багринцев забил третий мяч. Германия сократила отставание в счёте в компенсированное время, отличился Гёктан Гюрпюз.
Сборная России занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2, набрав шесть очков в двух матчах. Ранее россияне обыграли сверстников из Греции со счётом 1:0. Германия занимает 2-е место, набрав три очка.
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