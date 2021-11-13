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Сборная России U-19 обыграла Германию в матче квалификации Евро-2022

Сборная России U-19 обыграла Германию в матче квалификации Евро-2022
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В городе Патры (Греция) завершился матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года среди юниорских команд (игроки в возрасте до 19 лет). Сборная Германии встречалась с Россией. Матч закончился победой российских футболистов со счётом 3:1.

На 40-й минуте российская команда вышла вперёд, благодаря голу Артёма Соколова. На 47-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество сборной России, а на 70-й минуте Эдуард Багринцев забил третий мяч. Германия сократила отставание в счёте в компенсированное время, отличился Гёктан Гюрпюз.

Сборная России занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2, набрав шесть очков в двух матчах. Ранее россияне обыграли сверстников из Греции со счётом 1:0. Германия занимает 2-е место, набрав три очка.

U19 ЧЕ-2022 - квалификация. Группа 2
13 ноября 2021, суббота. 15:00 МСК
Германия U19
Окончен
1 : 3
Россия U19
0:1 Соколов – 40'   0:2 Гладышев – 47'   0:3 Багринцев – 70'   1:3 Гюрпюз – 90+1'
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