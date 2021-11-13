Экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии Уилшир высказался о возможности завершения карьеры

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир высказался о возможности завершения карьеры.
«Я должен подумать о завершении карьеры игрока. Поэтому сейчас я занимаюсь тренерской деятельностью. Меня немного заставили это делать, но я благодарен за предоставленную возможность.
Я на 100% уверен, что могу ещё играть. Мне все равно, что люди говорят или пишут в социальных сетях. Я честный парень. Если бы я считал, что не могу играть, первым бы сказал: «Хватит, займусь чем-то другим».
Думаю, что мне могут подойти какие-нибудь варианты за границей», — цитирует Уилшира BBC.
Последней командой 29-летнего англичанина был «Борнмут», за который выступал с января по июль 2021 года. За это время полузащитник провёл 14 матчей в Чемпионшипе, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 13 ноября 2021
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