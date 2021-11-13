«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Лестера»

Полузащитник «Лестер Сити» Онинье Ндиди может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего нигерийца заинтересован мадридский «Реал», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «сливочные» рассматривают Ндиди в качестве замены для полузащитника Каземиро. Помимо «Реала», за нигерийцем следит «Манчестер Юнайтед», который может попытаться подписать игрока в зимнее трансферное окно.



Полузащитник выступает за «Лестер» с 2017 года, куда перешёл из «Генка» за € 17,6 млн. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ндиди принял участие в семи матчах.