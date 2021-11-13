«Балтика» обыграла «Акрон» в матче ФНЛ
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В Калининграде на стадионе «Калининград» завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Акрон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 22-й минуте счёт в матче открыл Ян Казаев. А точку в этой встрече на 73-й минуте поставил Владислав Лазарев, реализовавший пенальти.
«Балтика» одержала уже четвёртую победу в пяти последних матчах. Калининградцы набрали 33 очка и поднялись на 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон», набрав 32 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице. Возглавляет ФНЛ «Оренбург», набравший 44 очка. На 2-м месте находится «Факел» (43).
В следующем туре «Балтика» сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Акрон» будет принимать «Факел».
Напомним, по ходу сезона «Балтику» возглавил Сергей Игнашевич.
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